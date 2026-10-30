Двух военнослужащих ВСУ приговорили к 15 годам за вторжение в Курскую область

Двое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ получили по 15 лет лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область. Сергея Выговского и Вячеслава Борисенко признали виновными в совершении террористического акта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Обвиняемые в зале суда. Видео © Telegram / Следком

Первые три года каждый из осуждённых проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, весной 2025 года Выговский и Борисенко в составе вооружённого подразделения пересекли российскую границу. При себе у них были автоматы CZ-805 и FN SCAR, а также гранаты. Выполняя приказ командования, военнослужащие прибыли в село Горналь Суджанского района.

Как установил суд, украинские военные наблюдали за населённым пунктом, местными жителями и передвижениями российских подразделений. Кроме того, они участвовали в блокировании села и удержании территории под вооружённым контролем. Позднее обоих задержали российские военнослужащие и передали следователям.

В Следственном комитете добавили, что за последнюю неделю по делам о террористических актах в Курской области осудили ещё шестерых украинских военнослужащих. Приговоры вынесены Ивану Питуле, Сергею Косяку, Максиму Красехе, Юрию Вороняку, Ивану Шаповалу и Андрею Варге. Всего за этот период различные сроки заключения получили восемь человек.