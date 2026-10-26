Жителя Башкирии приговорили к 18 годам за попытку вступить в ряды ВСУ

Житель Башкирии получил 18 лет лишения свободы за подготовку к государственной измене и попытку вступить в террористическую организацию, действующую в составе ВСУ. Мужчина собирался отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против России, однако его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, 26-летний житель Уфимского района начал готовиться к отъезду в январе 2025 года. Он нашёл в интернете сайт организации, признанной в России террористической, и заполнил анкету для вступления в её ряды.

В дальнейшем мужчина стал самостоятельно изучать материалы по военной, тактической и огневой подготовке. Как установило следствие, полученные знания он собирался использовать после присоединения к вооружённому формированию.

Позднее житель Башкирии связался с представителем ВСУ и получил инструкции по пересечению границы с Украиной. Однако реализовать задуманное не успел — его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в приготовлении к государственной измене, подготовке к участию в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По решению суда осуждённый проведёт первые четыре года в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в исправительной колонии строгого режима.