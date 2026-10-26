В Москве умер арестованный за госизмену художник «Ликвидации» Кондратов

В Москве умер 52-летний художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов, находившийся под стражей по обвинению в государственной измене. По данным правозащитного проекта «Первый отдел», мужчина скончался в Боткинской больнице после госпитализации из следственного изолятора.

Кондратова доставили в медицинское учреждение 23 октября. Что стало причиной госпитализации и последующей смерти, пока неизвестно. Официальных комментариев ФСИН и медицинского учреждения на момент появления сообщения не поступало.

Художника задержали 5 мая в московском аэропорту Внуково, куда он прибыл из Киева для замены загранпаспорта. По информации правозащитников, с 2012 года Кондратов жил на Украине, где осталась его семья.

Первоначально мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности. В общей сложности он провёл под так называемыми карусельными арестами более 70 суток. Позднее, 5 августа, в отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене.

Как ранее рассказывала адвокат Наталия Тихонова, основанием для обвинения стали как минимум шесть публикаций в интернете. Их содержание и обстоятельства, при которых следствие квалифицировало действия художника как госизмену, публично не раскрывались.

Кондратов много лет работал в российской и украинской киноиндустрии. Наибольшую известность ему принесла работа над сериалом «Ликвидация», вышедшим в 2007 году. За этот проект художник получил престижные телевизионные и кинематографические награды ТЭФИ и «Золотой орёл».