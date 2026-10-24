Генпрокуратура предупредила, что перевод денег ВСУ является госизменой

Перечисление денег на нужды Вооружённых сил Украины может стать основанием для уголовного дела о государственной измене. Об этом предупредила официальный представитель Генпрокуратуры России Юлиана Алексеева в документальном фильме «Технология лжи», вышедшем в эфире ИС «Вести».

«Если мы говорим о перечислении денег для нужд вооружённых сил Украины, это уже подпадает под признаки государственной измены», — пояснила представитель надзорного ведомства.

Алексеева также обратила внимание на ответственность за террористические преступления. По её словам, за совершение теракта в зависимости от обстоятельств может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отдельно представитель Генпрокуратуры остановилась на деятельности участников мошеннических схем. Речь идёт о дропперах, курьерах телефонных аферистов и сотрудниках криптообменников, которые могут использоваться для перемещения похищенных денег.

Ответственность таких участников зависит от конкретных действий и степени вовлечённости в преступление. В отдельных случаях их могут обвинить не только в мошенничестве, но и в участии в преступном сообществе. По словам Алексеевой, за подобные преступления предусмотрены длительные сроки заключения — вплоть до 15–20 лет.