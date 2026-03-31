Юная москвичка отдала мошенникам сейф с €20 тысячами после угроз о переводах ВСУ

В Москве мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, обманом заставили 19-летнюю девушку вынести из дома сейф с 20 тысячами евро и ценностями. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах и фиктивных переводов в поддержку украинской армии, преступники запугали жительницу Москвы, требуя от неё деньги для «урегулирования» ситуации и избежания уголовной ответственности. В ходе видеосвязи, которую девушка была вынуждена включить, мошенники заметили сейф в её доме. Они приказали ей, не зная кода, вынести тяжёлый сейф на улицу Генерала Кузнецова, где его забрал сообщник. Внутри сейфа находились деньги и драгоценности её тёти.

Правоохранительные органы уже выявили курьера, который, по предварительным данным, сам был обманут, и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих фигурантов, которые занимались обслуживанием сим-боксов. Для размещения оборудования злоумышленники заранее арендовали жилые помещения.