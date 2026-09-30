15 переводов на 3 тысячи: Россиянка задонатила ВСУ на 14 лет колонии

Жительницу Токмака Запорожской области приговорили к 14 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. По данным суда, женщина сделала 15 переводов на счета, используемые ВСУ, на общую сумму 1250 гривен — около 2980 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Жительницу Токмака приговорили к 14 годам за финансирование ВСУ. Видео © VK / Запорожский областной суд

Переводы, как установил суд, проходили с января по апрель 2024 года через мобильное приложение украинского банка. Следствие узнало, что донаты направлялись на счета, которые украинские военные использовали для приобретения вооружения, беспилотников и другого оснащения.

Действия женщины квалифицировали по статье 275 УК РФ как оказание финансовой помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности России.

Впоследствии сотрудники УФСБ России по Запорожской области пресекли её деятельность. Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения её также ждёт один год ограничения свободы.