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Регион
Опубликовано 11 сентября, 05:10

Житель Хабаровского края слил военную тайну и получил 14 лет за госизмену

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в апреле 2025 года мужчина по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о военном объекте, расположенном на территории края. По данным следствия, переданная информация могла быть использована для нанесения ущерба безопасности России.

Помимо срока в колонии строгого режима, осуждённому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Для обеспечения выплаты наказания суд сохранил арест на автомобиль мужчины.

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Ранее в Костромской области задержали двух жителей по подозрению в сливе сведений украинской стороне. Как уточнила ФСБ, задержанные собирали информацию о российских военнослужащих и отправляли её через мессенджеры. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов признался в сборе данных об участниках СВО.

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Андрей Бражников
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