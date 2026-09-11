Житель Хабаровского края слил военную тайну и получил 14 лет за госизмену

Жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в апреле 2025 года мужчина по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о военном объекте, расположенном на территории края. По данным следствия, переданная информация могла быть использована для нанесения ущерба безопасности России.

Помимо срока в колонии строгого режима, осуждённому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Для обеспечения выплаты наказания суд сохранил арест на автомобиль мужчины.

Ранее в Костромской области задержали двух жителей по подозрению в сливе сведений украинской стороне. Как уточнила ФСБ, задержанные собирали информацию о российских военнослужащих и отправляли её через мессенджеры. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов признался в сборе данных об участниках СВО.