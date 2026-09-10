Художник-постановщик сериала «Ликвидация» арестован в Москве за госизмену

Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов останется под стражей по делу о государственной измене. Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда о его аресте, сообщает картотека.

В материалах указано, что фигуранту вменяют статью 275 УК РФ. Подробности обвинения в приведённых документах не раскрываются.

В начале мая 2026 года 52-летнего Кондратова задержали по административному делу о мелком хулиганстве. Тогда он признал вину и раскаялся, после чего суд назначил ему 15 суток ареста.

Впоследствии художника неоднократно арестовывали по административным делам. Уголовное дело о госизмене было возбуждено позднее.

Ранее в Костромской области задержали двух жителей по подозрению в передаче сведений украинской стороне. Как сообщила ФСБ, задержанные собирали информацию о российских военнослужащих и отправляли её через мессенджеры. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов признался в сборе данных об участниках СВО.