ФСБ: На Кубани арестовали мужчину по делу о покушении на госизмену

Жителя Краснодарского края арестовали по обвинению в покушении на государственную измену и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии ведомства, россиянин 1999 года рождения через Telegram самостоятельно связался с представителем украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией.

Как отмечает ФСБ, мужчина собирался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. После получения инструкций от предполагаемого куратора он попытался покинуть Россию.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину при попытке выезда из страны. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранту предъявили обвинения в покушении на государственную измену, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. В УФСБ заявили, что обвиняемый дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Расследованием уголовного дела занимается управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее в Крыму ФСБ задержала троих агентов ГУР, завербованных через сайт знакомств. Мужчины общались с сотрудницей украинской разведки Мариной Кучерак.