ФСБ: На Кубани арестовали мужчину по делу о покушении на госизмену
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Жителя Краснодарского края арестовали по обвинению в покушении на государственную измену и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По версии ведомства, россиянин 1999 года рождения через Telegram самостоятельно связался с представителем украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией.
Как отмечает ФСБ, мужчина собирался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. После получения инструкций от предполагаемого куратора он попытался покинуть Россию.
Сотрудники спецслужбы задержали мужчину при попытке выезда из страны. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фигуранту предъявили обвинения в покушении на государственную измену, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. В УФСБ заявили, что обвиняемый дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Расследованием уголовного дела занимается управление ФСБ по Краснодарскому краю.
Ранее в Крыму ФСБ задержала троих агентов ГУР, завербованных через сайт знакомств. Мужчины общались с сотрудницей украинской разведки Мариной Кучерак.
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