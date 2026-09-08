ФСБ показала видео задержания молдаванина, стрелявшего в военного под Саратовом
Обложка © ЦОС ФСБ
ФСБ России показала видео задержания в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии Николае Кочу. Он причастен к покушению на высокопоставленного российского военного в Саратовской области.
Кадры задержания молдаванина, стрелявшего в военного в Саратовской области. Видео © ЦОС ФСБ
На обнародованных кадрах запечатлено, как двое оперативников сопровождают задержанного в белый микроавтобус. После этого его доставляют в региональное управление ФСБ, где продолжаются необходимые процессуальные действия.
Напомним, 3 сентября произошло нападение на офицера Воздушно-космических сил России. К частному дому, где жил военный, подъехал мотоциклист. Неизвестный, лицо которого было скрыто шлемом, открыл стрельбу. Офицер получил тяжёлые ранения в торс и лицо. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже преступника задержали. Оказалось, что это гражданин Молдавии Николае Кочу.
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