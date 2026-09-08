ФСБ показала видео задержания молдаванина, стрелявшего в военного под Саратовом

ФСБ России показала видео задержания в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии Николае Кочу. Он причастен к покушению на высокопоставленного российского военного в Саратовской области.

Кадры задержания молдаванина, стрелявшего в военного в Саратовской области. Видео © ЦОС ФСБ

На обнародованных кадрах запечатлено, как двое оперативников сопровождают задержанного в белый микроавтобус. После этого его доставляют в региональное управление ФСБ, где продолжаются необходимые процессуальные действия.