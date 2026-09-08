Молдавский наёмник признал вину в покушении на офицера ВС РФ — видео

Задержанный за покушение на российского офицера признался в подготовке и попытке совершения теракта. Молдаванин Николае Кочу подтвердил вину в инкриминируемых преступлениях и в деталях раскрыл следствию схему своей вербовки украинскими спецслужбами. Видео его рассказа обнародовал ЦОС ФСБ РФ.

Задержанный за покушение в Саратовской области признал вину. Видео © ЦОС ФСБ

Следственные органы уже провели эксперимент на месте происшествия в Энгельсском районе, где подозреваемый продемонстрировал, как готовилась ликвидация. Как выяснилось, криминальный путь мужчины начался ещё в 2025 году, когда, находясь в Молдавии, он откликнулся на предложение о заработке в интернете. Именно через иностранные социальные сети его завербовали представители украинских спецструктур.

Для выполнения поставленной задачи фигурант прошел специальное обучение в Киеве. В марте 2026 года его обучили стрелковому делу и обращению с минно-взрывными устройствами. Полученные навыки он должен был использовать для нападения на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ.

В Россию преступник въехал в июне, действуя по заранее утвержденному кураторами плану. Для реализации задуманного он приобрел транспорт и средства маскировки, стараясь не привлекать внимания местных жителей во время подготовки покушения.

Однако довести преступный умысел до конца иностранцу не удалось. После провальной попытки ликвидации подозреваемый предпринял попытку скрыться и покинуть территорию страны, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ при попытке пересечь государственную границу. В настоящий момент расследование продолжается: правоохранительные органы устанавливают личности всех кураторов и звенья преступной цепочки для привлечения к ответственности каждого причастного к организации теракта.

Нападение на офицера Воздушно-космических сил России было совершено 3 сентября. К частному дому, где находился военный, подъехал неизвестный на мотоцикле. Преступник, скрывший лицо под шлемом, открыл огонь. В результате нападения офицер получил серьёзные огнестрельные ранения в область торса и лица. После покушения СК возбудил дело. Накануне преступник был задержан. Исполнителем оказался гражданин Молдавии Николае Кочу.