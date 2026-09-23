Более 40 координат для СБУ: Жительницу Белгорода приговорили к 19 годам за госизмену

35-летнюю жительницу Белгородской области приговорили к 19 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, а прокуратура уточнила, что женщина передавала сведения украинским спецслужбам с апреля 2023-го по сентябрь 2024 года.

По данным следствия, она самостоятельно вышла на представителей СБУ и начала собирать информацию о российских военных объектах. Женщина фотографировала технику и личный состав, фиксировала расположение подразделений ПВО, а также передавала сведения о госпиталях.

Всего, как утверждает УФСБ, украинской стороне были отправлены более 40 координат. В ведомстве заявили, что полученные данные впоследствии использовались для ударов по позициям российских военнослужащих.

Суд признал фигурантку виновной по статье о госизмене. Помимо 19 лет лишения свободы ей назначили штраф в 200 тысяч рублей и ещё год ограничения свободы после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Крыму троих предполагаемых агентов украинской разведки. По данным ФСБ, они передавали фотографии, видеозаписи и координаты военных объектов, включая позиции ПВО.