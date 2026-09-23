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Опубликовано 23 сентября, 10:17

ФСБ показала задержание москвича, готовившего подрыв авто чиновника в кортеже

Обложка © пресс-служба ФСБ РФ

Обложка © пресс-служба ФСБ РФ

ФСБ показала видео задержания москвича, намеревавшегося взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника РФ. У подозреваемого изъяты детали для изготовления бомбы, поражающие элементы и канистры с бензином.

Задержание подозреваемого в Москве по делу о подготовке теракта. Видео © пресс-служба ФСБ РФ

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства подготовки к подрыву, а также круг возможных соучастников преступления.

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Как сообщалось, сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в подготовке теракта против крупного чиновника на территории столичного региона. 33-летний мужчина планировал взрыв автомобиля, входившего в состав кортежа. Теракт успешно предотвращён. Известно, что подозреваемый также являлся востоянным участником террористической организации.

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Татьяна Миссуми
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