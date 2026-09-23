Две диверсии за вечер: Школьник поджог АЗС и машину полиции по указке из Сети

В подмосковном Красногорске задержали 17-летнего подростка, подозреваемого сразу в двух поджогах. Юноша выполнял указания неизвестных собеседников из мессенджера, рассказала официальный представителб МВД Ирина Волк.

Сначала несовершеннолетний поджёг заправочную колонку на АЗС, а затем — служебный автомобиль возле опорного пункта участкового уполномоченного полиции. Оба возгорания удалось потушить, никто не пострадал. Полицейские установили личность юноши и задержали его. Во время опроса в присутствии законных представителей подросток рассказал, что неизвестные представились сотрудниками органов безопасности и давали ему указания через мессенджер.

«В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Правоохранители также напоминают, что анонимные кураторы могут вовлекать несовершеннолетних в преступления под различными предлогами.

Ранее Life.ru рассказывал, как 14-летнюю школьницу в Петербурге втянули в поджог двух полицейских автомобилей. Девочке также давали инструкции дистанционно, а выполнение задания она транслировала куратору по видеосвязи.