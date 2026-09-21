14-летнюю школьницу втянули в поджог машин полиции через «Дайвинчик»*

В Петербурге 14-летнюю школьницу, подозреваемую в поджоге двух полицейских машин на улице Марата, по предварительным данным, втянули в преступную схему через сервис знакомств «Дайвинчик»*. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сначала с девочкой познакомился молодой человек и попросил прислать геолокацию для встречи. Затем ей написала другая собеседница и заявила, что подросток якобы совершила особо тяжкое преступление и теперь ей грозит уголовная ответственность.

Для «искупления вины» школьнице велели купить четыре литра растворителя. Деньги на покупку перечислил куратор, который затем отправил адрес 28-го отдела полиции и инструкцию.

Девочка приехала на улицу Марата и подожгла Hyundai Solaris и Ford Focus, использовавшиеся полицией. Выполнение задания она транслировала куратору по видеосвязи.

После этого подростка задержали на стоянке служебного транспорта у ГАИ Выборгского района. По имеющимся данным, там планировался ещё один поджог. Когда школьнице объяснили, что всё это время она общалась с мошенниками, девочка расплакалась.

Накануне Life.ru сообщал о первом этапе этой истории: 14-летнюю школьницу задержали после поджога двух полицейских автомобилей у отдела на улице Марата. Тогда сообщалось, что её поймали в Выборгском районе при попытке добраться до других служебных машин.

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