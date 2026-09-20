Поджигателем полицейских машин в Петербурге оказалась 14-летняя школьница
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Предполагаемую поджигательницу полицейских автомобилей задержали в Санкт-Петербурге. Ею оказалась 14-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, подростка поймали в Выборгском районе города. В момент задержания она пыталась поджечь ещё несколько служебных машин.
Ранее утром 20 сентября возле отдела полиции № 28 на улице Марата загорелись два автомобиля ППС. На опубликованных кадрах предполагаемая поджигательница подходит к припаркованным Hyundai Solaris и Ford Focus, после чего машины вспыхивают. Огонь потушили, предварительно, никто не пострадал.
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