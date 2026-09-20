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Опубликовано 20 сентября, 10:49

Поджигателем полицейских машин в Петербурге оказалась 14-летняя школьница

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предполагаемую поджигательницу полицейских автомобилей задержали в Санкт-Петербурге. Ею оказалась 14-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, подростка поймали в Выборгском районе города. В момент задержания она пыталась поджечь ещё несколько служебных машин.

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Ранее утром 20 сентября возле отдела полиции № 28 на улице Марата загорелись два автомобиля ППС. На опубликованных кадрах предполагаемая поджигательница подходит к припаркованным Hyundai Solaris и Ford Focus, после чего машины вспыхивают. Огонь потушили, предварительно, никто не пострадал.

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Николь Вербер
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