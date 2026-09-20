Момент поджога двух полицейских машин в Петербурге попал на видео
«Mash на Мойке»: Женщина подожгла два автомобиля ППС в Петербурге
Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru
Два полицейских автомобиля загорелись утром возле отдела полиции № 28 на улице Марата в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», причиной мог стать поджог.
Поджог полицейских машин в Петербурге. Видео © «Mash на Мойке»
Инцидент произошёл возле дома № 79, где располагается отдел полиции. На опубликованных кадрах видно, как женщина в белой одежде подходит к припаркованным автомобилям, после чего машины вспыхивают. Затем она убегает.
По данным канала, огонь охватил Hyundai Solaris и Ford Focus, которые используются сотрудниками полиции. На место прибыли экстренные службы. Пожар ликвидировали, предварительно, никто не пострадал.
Официальной информации о причине возгорания и задержании подозреваемой на данный момент не поступало.
Ранее 20-летний житель Дзержинска Нижегородской области поджёг полицейскую машину. Молодого человека задержали. Он рассказал, что выполнял указания незнакомцев, которые представились сотрудниками ФСБ.
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