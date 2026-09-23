Бомба для кортежа: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Москве

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в подготовке теракта против крупного чиновника на территории столичного региона. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, мужчина 1993 года рождения планировал взрыв автомобиля, входившего в состав кортежа высокопоставленного российского чиновника. Как заявили в ФСБ, задержанный являлся участником террористической организации и готовил нападение с использованием взрывного устройства.

Спецслужбы поймали подозреваемого до совершения преступления. Другие подробности операции и сведения о возможном заказчике в сообщении не приводятся. В ФСБ отметили, что продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Керчи сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину по подозрению в госизмене. По данным ведомства, фигурант организовал через Telegram сбор средств и закупку экипировки для ВСУ, а также передавал СБУ сведения о расположении российских военных кораблей в Крыму.