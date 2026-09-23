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Регион
Опубликовано 23 сентября, 08:51

Бомба для кортежа: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Москве

ФСБ сообщила о задержании москвича, готовившего подрыв кортежа чиновника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в подготовке теракта против крупного чиновника на территории столичного региона. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, мужчина 1993 года рождения планировал взрыв автомобиля, входившего в состав кортежа высокопоставленного российского чиновника. Как заявили в ФСБ, задержанный являлся участником террористической организации и готовил нападение с использованием взрывного устройства.

Спецслужбы поймали подозреваемого до совершения преступления. Другие подробности операции и сведения о возможном заказчике в сообщении не приводятся. В ФСБ отметили, что продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ФСБ показала видео задержания жителя Керчи за слив данных о военных объектах РФ
ФСБ показала видео задержания жителя Керчи за слив данных о военных объектах РФ

Ранее Life.ru писал, что в Керчи сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину по подозрению в госизмене. По данным ведомства, фигурант организовал через Telegram сбор средств и закупку экипировки для ВСУ, а также передавал СБУ сведения о расположении российских военных кораблей в Крыму.

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Андрей Бражников
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