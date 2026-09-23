ФСБ показала видео задержания жителя Керчи за слив данных о военных объектах РФ

ФСБ обнародовала видеозапись задержания жителя Керчи, обвиняемого в сборе денег для ВСУ и передаче украинским спецслужбам информации о российских военных объектах.

Задержание жителя Керчи, собиравшего деньги для ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ

По версии ведомства, мужчина собирал сведения о расположении средств противовоздушной обороны и других военных объектов, после чего направлял их СБУ. Помимо этого, ему вменяют финансовую помощь украинской армии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Керчи сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину по подозрению в госизмене. По данным ведомства, он организовал через Telegram сбор средств и закупку экипировки для ВСУ, а также передавал СБУ сведения о расположении российских военных объектов в Крыму.