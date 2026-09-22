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Опубликовано 22 сентября, 06:11

ФСБ показала видео задержания агента Киева за съёмку флота в Севастополе

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

В Севастополе задержали мужчину, которого ФСБ считает агентом украинских спецслужб, собиравшим сведения об объектах Черноморского флота России. Кадры операции опубликовал Центр общественных связей ведомства.

ФСБ задержала агента Киева в Севастополе. Видео © ЦОС ФСБ

По версии ФСБ, фигурант занимался разведкой военной инфраструктуры и передавал полученные данные украинской стороне. На опубликованном видео показаны момент задержания и последующий опрос мужчины.

Сам задержанный назвал свой поступок «абсолютным бредом». Он также заявил, что, будь у него возможность вернуться в прошлое, первым делом разбил бы телефон, через который поддерживал связь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе агента Украины, который снимал на камеру объекты Черноморского флота России. В его телефоне позже наши переписку с куратором.

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