ФСБ показала видео задержания агента Киева за съёмку флота в Севастополе

В Севастополе задержали мужчину, которого ФСБ считает агентом украинских спецслужб, собиравшим сведения об объектах Черноморского флота России. Кадры операции опубликовал Центр общественных связей ведомства.

ФСБ задержала агента Киева в Севастополе. Видео © ЦОС ФСБ

По версии ФСБ, фигурант занимался разведкой военной инфраструктуры и передавал полученные данные украинской стороне. На опубликованном видео показаны момент задержания и последующий опрос мужчины.

Сам задержанный назвал свой поступок «абсолютным бредом». Он также заявил, что, будь у него возможность вернуться в прошлое, первым делом разбил бы телефон, через который поддерживал связь.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе агента Украины, который снимал на камеру объекты Черноморского флота России. В его телефоне позже наши переписку с куратором.