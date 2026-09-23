Жителя Керчи задержали по подозрению в передаче данных СБУ и сбор донатов ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Керчи, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина создал в Telegram группу с участием сторонников Украины, через которую организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ. Кроме того, житель Керчи передавал в Telegram-бот, который администрировался СБУ, сведения о расположении средств противовоздушной обороны и других военных объектов в Крыму.

После проведения оперативных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ заявили, что продолжают выявлять лиц, которые оказывают содействие противнику, и напомнили об ответственности за такие действия.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе агента Украины, который снимал на камеру объекты Черноморского флота России и отправлял СБУ. В телефоне фигуранта позже наши переписку с куратором.