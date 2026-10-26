Сержанта ВСУ приговорили к 16 годам за теракт в Курской области

Украинского сержанта Сергея Косяка осудили на 16 лет за террористический акт в Курской области. Из назначенного срока пять лет он должен отбыть в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию строгого режима. Об этом сообщил Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

Осуждённый служил в 129-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Согласно материалам следствия, в период с 25 августа по 1 декабря 2024 года он неоднократно проникал на территорию России в составе вооружённой группы. При себе у военнослужащего находились автомат и гранаты.

В окрестностях Плёхово и Куриловки Суджанского района Косяк, как утверждают следователи, следил за обстановкой в населённых пунктах, местными жителями и действиями российских военных. Ему также вменили участие в блокаде этих территорий и установлении над ними вооружённого контроля.

Задержали сержанта 1 декабря 2024 года во время действий российских военнослужащих в регионе. После передачи следственным органам ему предъявили обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ. В Следственном комитете заявили, что на стадии предварительного расследования Косяк признал свою вину в полном объёме и выразил раскаяние.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре украинскому военнослужащему Сергею Олейнику за теракт в Курской области. По данным следствия, весной 2025 года он пересёк российскую границу в составе украинского подразделения и участвовал в вооружённой блокаде территории. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.