Шпиону СБУ дали 12 лет за слив маршрутов автомобилей военных РФ в Геленджике

Краснодарский краевой суд приговорил 27-летнего уроженца Украины к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. Как сообщила объединённая пресс-служба судов региона, мужчина передал представителю СБУ сведения об автомобилях военных РФ в Геленджике, отслеживая их маршруты.

Суд установил, что приезжий из ДНР в 2025 году связался с сотрудником украинской спецслужбы через мессенджер. Получив задание, он снял машины военнослужащих и правоохранителей на стоянке отеля «Бригантина» и отправил куратору данные об их моделях и государственных номерах.

В ведомстве также сообщили, что после выполнения задания кураторы с Украины обещали помочь подозреваемому с выездом за границу, но перестали выходить на связь. За переданные сведения осуждённый получил 100 USDT на криптовалютный кошелёк. Эти средства конфисковали в доход государства. Помимо лишения свободы, суд назначил год ограничения свободы, а прокуратура сообщила об изъятии телефона, использованного при совершении преступления.

Дело квалифицировали по статье 275 УК РФ — как государственную измену в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России. Расследование проводил следственный отдел регионального УФСБ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Чите 39-летнего местного жителя приговорили к 20 годам колонии строгого режима за государственную измену и прохождение подготовки для террористической деятельности. По данным следствия, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и передавал сведения о важных объектах на территории России.