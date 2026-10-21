В Чите 39-летнего местного жителя приговорили к 20 годам колонии строгого режима за государственную измену и прохождение подготовки для террористической деятельности. По данным следствия, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и передавал сведения о важных объектах на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Житель Читы получил 20 лет колонии за госизмену и работу на спецслужбы Украины. Видео © Пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю

«2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Как установил суд, украинские спецслужбы завербовали жителя Читы для участия в подготовке диверсий и террористических актов на российской территории. Мужчина прошёл специальное обучение, после чего приступил к сбору информации.

Осуждённый выяснял сведения о критически важных объектах и направлял собранные данные представителям украинской стороны. Полученную информацию планировали использовать для подготовки диверсионно-террористического акта.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса России. За совершённые преступления он проведёт 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Калининградской области получил 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и приготовление к террористическому акту. Приговор вынес Балтийский флотский военный суд. Следствие установило, что в феврале и марте 2025 года мужчина фотографировал и снимал на видео объекты Министерства обороны России. Затем он изучал их расположение с помощью картографических сервисов и готовил скриншоты с указанием мест дислокации. Собранную информацию осуждённый отправлял иностранному куратору через мессенджер. Суд пришёл к выводу, что переданные сведения могли использовать против российских Вооружённых сил. Помимо 16 лет заключения, мужчине назначили один год ограничения свободы после освобождения.