Фото, карты и переписка с куратором: Жителя Калининградской области осудили за госизмену

Житель Калининградской области получил 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и приготовление к террористическому акту. Мужчина собирал сведения о российских военных объектах и передавал их представителю иностранного государства.

Приговор вынес Балтийский флотский военный суд. Личность осуждённого не раскрывается, в судебных материалах он фигурирует как гражданин В.

Как установил суд, с февраля по март 2025 года мужчина фотографировал и снимал на видео объекты Министерства обороны в Калининградской области. Кроме того, он изучал их расположение с помощью картографических приложений.

Полученные сведения мужчина систематизировал, подготовив скриншоты карт с указанием мест дислокации военных объектов. Затем собранные материалы отправлял своему иностранному куратору через мессенджер.

Суд установил, что переданная информация могла быть использована против российских Вооружённых сил. Помимо сбора разведывательных сведений, мужчина оказывал другую помощь в деятельности, направленной против безопасности страны.

В ходе разбирательства его признали виновным по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также в приготовлении к террористическому акту по статьям 30 и 205 УК РФ.

С учётом установленных обстоятельств суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому назначили один год ограничения свободы после отбытия основного срока.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.