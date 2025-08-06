Россиянин пытался передать США секретные чертежи двигателей для спутников

Житель Калининграда обвиняется в государственной измене за попытку передать США чертежи и секреты технологии производства отечественных двигателей для коррекции спутников. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, ранее трудившийся на секретном производстве мужчина в середине 2020 года подписал контракт с иностранной фирмой, работавшей в интересах американского правительства и Пентагона. По условиям соглашения, он должен был собирать и передавать секретную информацию. Его шпионская деятельность по сбору необходимых американской стороне данных продолжалась с июля 2021 года до декабря 2023-го, но передать накопленные материалы он так и не успел.

Обвиняемый в госизмене отправлен под арест и пробудет в СИЗО до конца сентября.