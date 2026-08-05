В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года колонии за шпионаж

Калининградский областной суд вынес приговор гражданину Литвы, признанному виновным в шпионаже. Мужчина, чьи инициалы не раскрываются, проводил разведывательную деятельность на территории России на протяжении более десяти лет, сообщает пресс-служба областного суда.

Следствие установило, что фигурант с 2011 по 2024 годы собирал и передавал данные, содержащие государственную тайну, которые могли быть использованы против безопасности страны. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ.

«Приговором Калининградского областного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, постановлено конфисковать мобильный телефон и специальные технические средства, использовавшиеся для совершения преступления. Приговор вступил в силу. Официальные лица Литвы пока не комментировали решение суда. Дело квалифицировано по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Ранее в Краснодаре инженер предприятия ТЭК приговорён к 16 годам строгого режима за шпионаж в пользу Украины. 62-летний мужчина из идейных соображений передавал СБУ с марта 2024 по июль 2025 года данные о расположении и мощностях нефтепромышленных объектов Кубани, а также проводил визуальную разведку нефтехранилищ и фиксировал GPS-сигналы у военного аэродрома.