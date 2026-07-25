В штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажёрку по подозрению в шпионаже
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В штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажёрку, уличённую в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру передаёт телеканал RTBF.
Девушка — гражданка Канады китайского происхождения. Также она может быть причастна к деятельности преступной организации. Имя задержанной не раскрывается.
Сотрудники службы безопасности SHAPE заметили странное поведение стажёрки, и эта информация попала в бельгийскую разведку (SGRS). Дело передали в федеральную прокуратуру. Расследование поручили полиции Шарлеруа.
В четверг полиция провела обыски. Они прошли в доме подозреваемой и на её рабочем месте. На следующий день судья выдал ордер на арест. Девушка находится под стражей. Следствие продолжается. В прокуратуре отказались от дополнительных комментариев.
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