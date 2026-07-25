В штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажёрку, уличённую в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру передаёт телеканал RTBF.

Девушка — гражданка Канады китайского происхождения. Также она может быть причастна к деятельности преступной организации. Имя задержанной не раскрывается.

Сотрудники службы безопасности SHAPE заметили странное поведение стажёрки, и эта информация попала в бельгийскую разведку (SGRS). Дело передали в федеральную прокуратуру. Расследование поручили полиции Шарлеруа.

В четверг полиция провела обыски. Они прошли в доме подозреваемой и на её рабочем месте. На следующий день судья выдал ордер на арест. Девушка находится под стражей. Следствие продолжается. В прокуратуре отказались от дополнительных комментариев.

Ранее СБУ завербовала бывшего украинского военного Владислава Акимова и под видом гражданского лица перебросила его в ДНР. В 2019 году его призвали на срочную службу, затем подписал контракт. Служил в нескольких батальонах, полгода провёл в Димитрове. Позже его перевели в Александрополь, где через две недели командование направило его в штурмовой отряд. Не желая быть «пушечным мясом», Акимов сбежал в Красноармейск.