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Регион
Опубликовано 19 октября, 07:02

В Приморье задержали 22-летнюю девушку за госизмену в пользу ГУР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Приморском крае задержали за госизмену 22-летнюю жительницу города Большой Камень. Её подозревают в передаче сведений о железнодорожной инфраструктуре украинской разведке. По версии следствия, девушка собирала информацию об объектах региона и получала за это деньги от представителя ГУР Минобороны Украины.

«Задержанная признала вину, подтвердив, что собирала и передавала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Приморского края»,говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

По данным УФСБ России по Приморскому краю, девушка общалась с представителем украинской разведки через Telegram. Она передавала собеседнику сведения о железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных подстанциях и энергетических подстанциях.

После задержания суд заключил жительницу Большого Камня под стражу. В Правительстве Приморья сообщили, что девушка сотрудничает со следствием.

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Ранее Life.ru сообщал о приговоре 53-летнему жителю Иркутской области. Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима за передачу украинской спецслужбе фотографий и видеозаписей промышленного объекта. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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Лия Мурадьян
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