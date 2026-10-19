В Приморье задержали 22-летнюю девушку за госизмену в пользу ГУР

В Приморском крае задержали за госизмену 22-летнюю жительницу города Большой Камень. Её подозревают в передаче сведений о железнодорожной инфраструктуре украинской разведке. По версии следствия, девушка собирала информацию об объектах региона и получала за это деньги от представителя ГУР Минобороны Украины.

«Задержанная признала вину, подтвердив, что собирала и передавала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Приморского края», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

По данным УФСБ России по Приморскому краю, девушка общалась с представителем украинской разведки через Telegram. Она передавала собеседнику сведения о железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных подстанциях и энергетических подстанциях.

После задержания суд заключил жительницу Большого Камня под стражу. В Правительстве Приморья сообщили, что девушка сотрудничает со следствием.