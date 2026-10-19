В Приморье задержали 22-летнюю девушку за госизмену в пользу ГУР
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В Приморском крае задержали за госизмену 22-летнюю жительницу города Большой Камень. Её подозревают в передаче сведений о железнодорожной инфраструктуре украинской разведке. По версии следствия, девушка собирала информацию об объектах региона и получала за это деньги от представителя ГУР Минобороны Украины.
«Задержанная признала вину, подтвердив, что собирала и передавала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Приморского края», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
По данным УФСБ России по Приморскому краю, девушка общалась с представителем украинской разведки через Telegram. Она передавала собеседнику сведения о железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных подстанциях и энергетических подстанциях.
После задержания суд заключил жительницу Большого Камня под стражу. В Правительстве Приморья сообщили, что девушка сотрудничает со следствием.
Ранее Life.ru сообщал о приговоре 53-летнему жителю Иркутской области. Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима за передачу украинской спецслужбе фотографий и видеозаписей промышленного объекта. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.