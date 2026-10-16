Жителя Приангарья осудили на 14 лет и изъяли его участок за фото завода для СБУ

В Иркутской области 53-летний мужчина получил 14 лет колонии строгого режима за передачу украинской спецслужбе фотографий и видеозаписей промышленного объекта. Приговор по делу о государственной измене вынес областной суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, в июле 2024 года житель Братского района связался через мессенджер с представителем иностранной разведки. Находясь на территории одного из предприятий, он запечатлел расположение зданий и других сооружений, после чего отправил собранные материалы собеседнику.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Дополнительно осуждённого оштрафовали на 350 тысяч рублей и ограничили его свободу на один год. В региональной прокуратуре рассказали, что деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ. Два мобильных телефона конфисковали в пользу государства, а принадлежащий осуждённому земельный участок оставили под арестом. Сам фигурант свою вину не признал.

Ранее Life.ru сообщал о жителе Керчи, которого заподозрили в передаче СБУ фотографий военных кораблей и средств ПВО. По данным ФСБ, мужчина снимал военную технику и пересылал материалы через подконтрольный украинской спецслужбе чат-бот. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о госизмене и заключили его под стражу.