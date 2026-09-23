Задержанный житель Керчи передавал СБУ фотографии военных кораблей и ПВО

Задержанный по подозрению в госизмене житель Керчи передавал украинским спецслужбам снимки российских военных кораблей и средств ПВО, которые могли использоваться для нанесения ударов. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина фотографировал и снимал на видео военную технику, находящуюся в городе. Собранные материалы он направлял в специальный чат-бот, подконтрольный СБУ. Как уточнил представитель спецслужбы, информация предназначалась «для последующего нанесения огневого поражения».

Ранее стало известно, что 38-летний подозреваемый также организовал через Telegram сбор денег и закупку экипировки для ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене. Мужчина заключён под стражу.