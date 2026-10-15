ФСБ показала видео с готовившим теракты в России гражданином Швеции

В Центре общественных связей ФСБ показали видео с 35-летним гражданином Швеции, который планировал совершать теракты и диверсии в России.

На записи мужчина со светлой бородой представляется уроженцем Стокгольма и рассказывает о своей службе в ВСУ. По его словам, в Тернополе он подписал контракт с батальоном «Айдар»*, после чего прошёл подготовку по управлению FPV-дронами. Швед занимался разведкой и наблюдением с помощью беспилотников, а позднее сам обучал других военнослужащих.

Видео © ЦОС ФСБ России

«Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России», — говорит задержанный.

В конце ролика демонстрируются фотография иностранца в военной форме и документы, подтверждающие его участие в боевых действиях на стороне Украины. По информации ФСБ, с февраля по июнь 2026 года он командовал отделением беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона.

Ранее в социальных сетях мужчина рассказывал, что решил присоединиться к иностранному легиону после знакомства со служившим там человеком. Тот приехал на работу в Швецию и поделился с ним своим опытом. Именно этот разговор, по признанию задержанного, пробудил у него интерес к военной службе на Украине.

Шведа задержали в Себежском районе Псковской области после незаконного пересечения российской границы. По данным спецслужбы, он намеревался проникнуть в страну под видом желающего вступить в ВС РФ, чтобы затем атаковать военные объекты. Против иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ.

Также решается вопрос о возбуждении дел по статьям 205.5 и 359 УК РФ, предусматривающим ответственность за участие в террористической организации и наёмничество.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве иностранного специалиста по беспилотникам, готовившего теракт с применением дрона. По данным ведомства, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и собирал сведения об объектах инфраструктуры. После выполнения задания он собирался покинуть Россию через Мурманскую область.

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