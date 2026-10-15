ФСБ: Задержанный в Псковской области швед служил в батальоне «Айдар»*

Задержанный в Псковской области гражданин Швеции рассказал о службе в украинском батальоне «Айдар»*, где проходил подготовку по управлению FPV-дронами. Об этом свидетельствует видеозапись допроса, распространённая Центром общественных связей ФСБ России.

По словам мужчины, контракт с подразделением он заключил в Тернополе, после чего его отправили на обучение. Там иностранца готовили к использованию беспилотников для разведки и наблюдения. Впоследствии он сам занимался подготовкой других военнослужащих.

Задержанный также сообщил, что получил от украинской стороны задание совершать диверсии и террористические акты на территории России. Эти показания прозвучали на опубликованном спецслужбой видео.

Ранее ФСБ сообщила о задержании иностранца после незаконного пересечения российской границы в Псковской области. По данным ведомства, мужчина участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и направлялся к российским военным объектам для совершения диверсий.

Ранее Life.ru сообщал о задержании шведского наёмника, незаконно проникшего в Россию. По информации ФСБ, иностранца остановили в Себежском районе Псковской области. Спецслужба утверждает, что он намеревался совершить диверсионно-террористические акты на объектах российской военной инфраструктуры.

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