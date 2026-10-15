Задержанный в Псковской области швед оказался инструктором по управлению дронами — видео допроса

Появились новые детали о задержании шведа, который предпринял попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что иностранец имеет профессиональные навыки в сфере беспилотной авиации и занимался обучением операторов управлению дронами. —

Задержанный в Псковской области швед оказался инструктором по управлению дронами. Видео © ЦОС ФСБ

На допросе нарушитель границы заявил, что третьи лица намеревались использовать его для организации и осуществления диверсий, а также террористических актов на территории России.

В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют маршрут передвижения иностранного гражданина и выясняют, какие именно кураторы стоят за попыткой отправки специалиста по БПЛА в РФ. По факту незаконного пересечения границы возбуждено разбирательство, решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности в рамках действующего законодательства.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли проникновение на территорию страны иностранного диверсанта. В Себежском районе Псковской области силовики задержали подданного Королевства Швеция, который нелегально пересёк государственную границу.