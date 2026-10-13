Для пары агентов ГУР запросили до 28 лет колонии за подготовку терактов в Крыму

Гособвинение потребовало приговорить Сергея Козлова и Евгению Самойлову к 28 и 22 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой, поджог автомобиля и подготовку терактов в Крыму. Об этом ТАСС сообщил представитель Южного окружного военного суда, где состоялись прения сторон.

Для Козлова прокуратура запросила 28 лет заключения, причём первые семь он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно обвинение предложило оштрафовать мужчину на 700 тысяч рублей и назначить два года ограничения свободы. Самойловой потребовали дать 22 года колонии общего режима, взыскать с неё 500 тысяч рублей и установить аналогичные ограничения после освобождения.

По версии следствия, жители Керчи действовали в интересах Главного управления разведки Украины. Козлова завербовали более чем за полгода до задержания, после чего он привлёк к сотрудничеству свою сожительницу. Сначала по заданию кураторов мужчина осваивал изготовление самодельных гранат, взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью.

В октябре 2023 года обвиняемый поджёг в Керчи автомобиль с символикой V и Z стоимостью более 860 тысяч рублей. Как он впоследствии рассказал правоохранителям, таким образом украинская разведка проверяла его надёжность. После выполнения задания ему и Самойловой поручили подготовить два новых нападения.

На этот раз пара должна была организовать подрыв железнодорожных путей в Крыму и убийство российского военнослужащего в Севастополе с использованием взрывного устройства. Однако осуществить задуманное фигуранты не успели. В апреле 2024 года их задержали в городе-герое, куда они прибыли за компонентами двух самодельных бомб, спрятанными в тайнике.

Козлову предъявили обвинения в государственной измене, террористической деятельности, незаконном обращении со взрывчаткой и подготовке её изготовления. Ему также вменяют прохождение специального обучения для совершения терактов и поджог автомобиля. Самойлова проходит по делу о госизмене, приготовлении к террористическим актам и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

На первом судебном заседании 18 сентября мужчина полностью признал свою вину. Его спутница также согласилась с предъявленными обвинениями, однако оспорила одно из отягчающих обстоятельств. Она не признала, что действовала из политической ненависти или вражды.