«Телефон бы разбил»: Задержанный в Севастополе агент Киева раскаялся и захотел повернуть время вспять

Задержанный в Севастополе россиянин, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с украинской военной разведкой, заявил, что понимал незаконность своих действий. Его признание опубликовано на видео Центра общественных связей ведомства.

«Теоретически понимал, что это противозаконно, но если бы я знал… Верни сейчас время назад, я бы просто вместо того, чтобы фотографировать, телефон бы разбил, чтобы не было какого-то желания. Оно того вообще не стоит, это абсолютный бред, что я сделал», — сказал мужчина.

По словам задержанного, по заданию украинского куратора он сделал две-три фотографии и примерно столько же видеозаписей указанной ему воинской части.

Ранее ФСБ заявила, что 32-летний россиянин через Telegram установил связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии ведомства, мужчина фотографировал объекты Черноморского флота в Севастополе и передавал полученные материалы куратору.

При обыске сотрудники спецслужбы изъяли телефон, в котором обнаружили переписку, подтверждающую противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Суд отправил его под стражу.