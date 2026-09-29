Россиянина завербовали в Польше и «закинули» в Крым с опасным заданием

Троих мужчин приговорили к срокам от 12 до 17 лет колонии по делу о работе на военную разведку Украины в Крыму и Краснодарском крае. О решениях судов сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, 35-летнего уроженца Крыма завербовали во время поездки в Польшу. Вернувшись на полуостров, он по заданию куратора привлёк ещё двух местных жителей. Суды признали всех троих виновными в государственной измене, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Им назначили 12, 17 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

Ранее 24 года лишения свободы получила жительница Забайкальского края Екатерина Маловечкина по делу о диверсии на железной дороге. Она полностью признала свою вину. Следствие и суд установили, что Маловечкина организовала подрыв железнодорожного полотна в августе 2025 года.