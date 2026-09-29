Жительницу Забайкалья приговорили к 24 годам за диверсию на железной дороге

24 года лишения свободы получила жительница Забайкальского края Екатерина Маловечкина по делу о диверсии на железной дороге. Она полностью признала свою вину, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Следствие и суд установили, что Маловечкина организовала подрыв железнодорожного полотна в августе 2025 года. Инцидент произошёл на станции Артеушка в Могочинском округе во время прохождения пассажирского поезда №10, следовавшего из Москвы во Владивосток.

После взрыва у локомотива сошла одна колёсная пара. Никто из людей не пострадал. Движение поездов удалось восстановить около 20:30, однако состав задержался почти на четыре часа.

По версии суда, в начале 2025 года Маловечкина вступила в запрещённую в России украинскую террористическую организацию. В течение нескольких месяцев она, как установил суд, распространяла антиправительственные листовки в Краснокаменске, после чего получила указание подготовить диверсию и прошла соответствующее обучение.

Согласно материалам дела, женщина получила от куратора криптовалюту, приобрела необходимые компоненты и изготовила два взрывных устройства. После разведки местности она выбрала участок железной дороги, где подготовила место для закладки одного из устройств.

24 августа 2025 года Маловечкина заложила взрывное устройство между шпалами на участке Забайкальской железной дороги и привела его в действие при прохождении поезда.

Суд признал её виновной в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Ей назначили 24 года лишения свободы.

Ранее 35-летнюю жительницу Белгородской области приговорили к 19 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. По данным следствия, она самостоятельно вышла на представителей СБУ и начала собирать информацию о российских военных объектах. Женщина фотографировала технику и личный состав, фиксировала расположение подразделений ПВО, а также передавала сведения о госпиталях.