Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 15 годам за госизмену

Ростовский областной суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Как сообщили в суде, мужчину признали виновным в передаче сведений представителю украинских спецслужб.

Установлено, что фигурант собирал и хранил информацию, которая могла быть использована против Вооружённых сил России, а затем передал её украинской стороне. Его действия квалифицировали по статье 275 УК РФ.

Подробности о характере переданных сведений, способе связи со спецслужбами и личности осуждённого в сообщении суда не приводятся. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Ростовской области в последнее время рассматривались и другие дела о передаче Украине сведений военного характера. Так, 23 сентября Южный окружной военный суд приговорил жителя региона к 16 годам лишения свободы за передачу украинской стороне координат российских военных объектов. По данным УФСБ, мужчина передавал информацию через Telegram; первые три года назначенного срока он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.