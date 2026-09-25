Снимал военный эшелон и переводил деньги ВСУ: Липчанину дали 13 лет за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего жителя Липецка Пономаренко к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина сфотографировал железнодорожный состав Вооружённых сил РФ, после чего передал его координаты куратору с Украины. Кроме того, фигурант неоднократно переводил деньги на приобретение оружия, радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения для ВСУ. В том числе средства предназначались для нужд «Азова»*.

«По результатам расследования уголовного дела суд признал Пономаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и назначил наказание виде лишения свободы на срок тринадцать лет», — говорится на сайте суда.

Три года осуждённый проведёт в тюрьме, а десять лет — в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и ограничил свободу на 1 год после освобождения.

Ранее Life.ru писал о москвиче, получившем 13 лет за госизмену и попытку передать Украине запчасти для военной авиации. Мужчина пытался организовать отправку комплектующих для вертолётов семейства Ми и самолётов Су и МиГ.

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