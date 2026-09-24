Паре из Петербурга дали по 13 лет колонии за госизмену

Оксана Ронжес и Артём Сахаров получили по 13 лет колонии за государственную измену. О приговоре Санкт-Петербургского городского суда сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По заданию сотрудника военной разведки Украины фигуранты ездили в Мурманскую область, где фотографировали военный аэродром и замеряли там уровень интернет-сигнала. В Петербурге они сняли опору линии электропередачи, а также проверяли сведения об одном из центров и автомобиле его председателя.

Контакт с представителем украинской разведки, как установил суд, они наладили через мессенджер в январе 2024 года. За выполнение заданий тот обещал помочь им выехать на Украину. Получив деньги, Ронжес и Сахаров купили отдельный телефон и сим-карту для связи.

Позднее они отказались перевозить дрон. Обоих задержали сотрудники ФСБ в Саратовской области при попытке выехать в Казахстан. Ронжес назначили колонию общего режима, Сахарову — строгого. Суд также конфисковал 343 732 рубля, телефоны и автомобиль Сахарова.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителя Крыма приговорили к 16 годам и трём месяцам колонии строгого режима по делу о передаче украинской разведке записей радиопереговоров российских госорганов.