Крымчанина осудили на 16 лет за передачу Украине радиоперехватов

Жителя Крыма приговорили к 16 годам и трём месяцам колонии строгого режима по делу о передаче украинской разведке записей радиопереговоров российских госорганов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Крымчанин получил 16 лет и три месяца колонии за шпионаж в пользу Киева. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Как установил суд, в сентябре 2023 года мужчина находился в Варшаве, где вступил в конфиденциальное сотрудничество с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию крымчанин получил специальные приёмники для перехвата радиосигналов и привлёк к работе знакомого.

Мужчина организовал установку компьютерного оборудования с приёмником и программами удалённого доступа. По материалам дела, с его помощью удалось получить многочисленные записи переговоров российских государственных органов и организаций, которые представляли интерес для украинской спецслужбы.

За эту деятельность, по данным суда, фигурант получил две тысячи долларов. Деньги постановили конфисковать в доход государства. Помимо срока в колонии, мужчине назначили два года ограничения свободы и штраф в размере 540 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму задержали 59-летнего жителя Фороса, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам данных о дислокации российских пограничников. По версии ФСБ, мужчина собирал конфиденциальные сведения о подразделениях Пограничного управления ведомства на полуострове.