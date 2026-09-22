Суд оставил в силе шестилетний приговор Удальцову* из «Левого фронта»
Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*
Апелляционный военный суд оставил без изменений шестилетний срок координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову*, осуждённому за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский по итогам рассмотрения жалобы 22 сентября.
«Апелляционный военный суд оставил приговор в отношении Сергея Удальцова* без изменения», — рассказал защитник.
По словам Аграновского, следующим шагом станет обращение в кассационную инстанцию.
Удальцов* был признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Основанием для дела стали публикации в его Telegram-канале в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, осуждённых по террористическим статьям. Сторона защиты настаивала на его невиновности. Уголовное дело против Сергея Удальцова* возбудили в январе 2024 года.
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* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.