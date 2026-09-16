Миллионы евро и зарубежные фонды: Что рассказал осуждённый за госизмену россиянин

Осуждённый за государственную измену гражданин России и Канады Николай Зюзев заявил о роли немецких фондов в финансировании разработанного им проекта. Его признание было опубликовано Центром общественных связей ФСБ России.

По словам Зюзева, значительная часть средств на реализацию проекта поступала от организаций из Германии. Он заявил, что немецкие фонды и деньги сыграли «ключевую роль» в финансировании этой деятельности.

Как сообщили в ФСБ, проект был создан в феврале 2022 года и, по версии спецслужбы, был направлен против суверенитета и территориальной целостности России. В ведомстве утверждают, что программа включала несколько направлений работы, среди которых подготовка активистов за рубежом, распространение материалов и сбор информации.

По данным следствия, на реализацию проекта Зюзев получил более двух миллионов евро от 12 иностранных организаций. Среди них ФСБ называет немецкие, шведские, французские и британские структуры.

В опубликованном видео Зюзев также рассказал о планах по созданию медиаресурсов с участием российских журналистов, которые прошли бы обучение за границей. По его словам, одним из направлений проекта было развитие интернет-площадок.

Напомним, Верховный суд Коми приговорил Николая Зюзева к семи годам колонии строгого режима за государственную измену. ФСБ обвинила его в реализации проекта с иностранным финансированием, направленного, по версии ведомства, против безопасности России.