Немецкий «партизанский отряд»: В Германии раскрыта ячейка «тайных решал» по накачке Киева оружием

Засекречированное подразделение Минобороны Германии помогает организовывать поставки вооружений Украине, причём на согласование некоторых сделок у его сотрудников уходит всего около двух недель. Об этом сообщило издание Financial Times.

В одном из особо охраняемых помещений немецкого оборонного ведомства работает «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine). Из-за высокой степени секретности внутри структуры её сотрудники получили неофициальное сравнение с «партизанским отрядом».

Штат подразделения насчитывает менее 20 человек. По словам одного из собеседников издания, туда входят специалисты, способные быстро отличить действительно эффективные решения от «переоцененной, показной чепухи». Руководит группой бригадный генерал Йоахим Кашке — бывший пилот истребителя Tornado. Военный девять раз побывал на Украине. По его словам, небольшая структура позволяет существенно ускорять процесс принятия решений и сохранять гибкость.

«У нас предельно короткие цепочки принятия решений. Это обеспечивает нам оперативность и гибкость», — сказал Кашке.

Появилась эта команда не сразу. Через несколько месяцев после начала военных действий на Украине при немецком Минобороны сформировали ситуационный центр, который следил за развитием конфликта и докладывал информацию политическому руководству. В июле 2022 года его преобразовали в «Зондерштаб». Работа шла в режиме высокой нагрузки, вспоминает Кристиан Фройдинг, возглавлявший структуру до перехода на пост командующего сухопутными войсками. По его словам, на первых этапах сотрудники трудились круглосуточно посменно.

Постепенно специалисты перешли от мониторинга ситуации к непосредственной организации военной поддержки Киева. Берлин начал оплачивать беспилотники Quantum и приобретать другие образцы вооружений непосредственно у немецких компаний: украинская сторона предоставляла список необходимого, после чего Германия оплачивала поставки. Офицер резерва Маттиас Пушниг объяснил, что в ведомстве довольно быстро пришли к выводу о необходимости подключать собственный оборонно-промышленный комплекс. Параллельно немецкие производители увидели в таком сотрудничестве новые коммерческие возможности.

В период канцлерства Олафа Шольца структура также занималась финансированием отдельных систем для Киева. Несмотря на отказ правительства передавать Украине танки Leopard 2, «Зондерштаб» оплатил поставку зенитных комплексов IRIS-T.

Ранее сообщалось, что итоги выборов в Саксонии-Анхальт вновь раскололи Социал-демократическую партию Германии по вопросу дальнейшей политики Берлина в отношении Украины. Поводом для новых разногласий стала победа «Альтернативы для Германии». Дискуссия развернулась на заседании парламентской фракции СДПГ. Примерно 90% депутатов по-прежнему выступают за сохранение действующего курса, однако число сторонников его корректировки постепенно увеличивается.