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Опубликовано 28 сентября, 19:27

Трёх участников «Азова»* приговорили к срокам до 21 года колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Южный окружной военный суд приговорил трёх участников «Азова»* к срокам от 20 до 21 года лишения свободы. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Егор Кожушко** и Евгений Гавриш** получили по 20 лет колонии строгого режима, Максим Рыжков** — 21 год. Суд признал их виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. По данным СК, осуждённые вступили в подразделение в разные периоды с 2021 по 2022 год. Затем они участвовали в нападениях и обстрелах на территории ДНР, в основном по гражданской инфраструктуре.

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Ранее восемь лет лишения свободы получила 56-летняя москвичка, перечислившая деньги «Азову»*. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Кроме срока в колонии общего режима, женщине назначили штраф в 300 тыс. рублей.

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* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

** Внесены в перечень террористов и экстремистов.

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Татьяна Миссуми
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