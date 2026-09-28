Трёх участников «Азова»* приговорили к срокам до 21 года колонии
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Южный окружной военный суд приговорил трёх участников «Азова»* к срокам от 20 до 21 года лишения свободы. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Егор Кожушко** и Евгений Гавриш** получили по 20 лет колонии строгого режима, Максим Рыжков** — 21 год. Суд признал их виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. По данным СК, осуждённые вступили в подразделение в разные периоды с 2021 по 2022 год. Затем они участвовали в нападениях и обстрелах на территории ДНР, в основном по гражданской инфраструктуре.
Ранее восемь лет лишения свободы получила 56-летняя москвичка, перечислившая деньги «Азову»*. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Кроме срока в колонии общего режима, женщине назначили штраф в 300 тыс. рублей.
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* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
** Внесены в перечень террористов и экстремистов.