Трёх участников «Азова»* приговорили к срокам до 21 года колонии

Егор Кожушко** и Евгений Гавриш** получили по 20 лет колонии строгого режима, Максим Рыжков** — 21 год. Суд признал их виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. По данным СК, осуждённые вступили в подразделение в разные периоды с 2021 по 2022 год. Затем они участвовали в нападениях и обстрелах на территории ДНР, в основном по гражданской инфраструктуре.