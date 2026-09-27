Представители «Азова»* и «Айдара»*, а также иностранные инструкторы занимаются агитацией детей в украинских лагерях. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В детских лагерях доминируют азовцы*, айдаровцы*, иностранные инструкторы, которые приезжают с методичками и занимаются взрывом мозга ребёнка. По методичке накачивают националистическими или, грубо говоря, нацистскими подходами», — сказал дипломат.

По оценке Мирошника, подобная работа с несовершеннолетними направлена на то, чтобы в дальнейшем вовлекать их в националистические вооружённые формирования.

Ранее Life.ru писал о заявлении Мирошника, что представители «Азова»* ведут вербовочную работу среди украинских школьников. Тогда дипломат утверждал, что несовершеннолетних обучают сборке беспилотников и подрывному делу.

При этом в апреле 2026 года Life.ru рассказывал о подписанном Владимиром Зеленским законе, предусматривающем систему военной подготовки украинцев ещё с подросткового возраста. Документ предполагает занятия по основам национального сопротивления и практическую подготовку учащихся.

Главные заявления дипломатов, международные конфликты и решения зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.