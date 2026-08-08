Замкомандира батальона группировки войск «Север» с позывным Чех заявил, что на Украине детей и подростков обучали обращению с оружием в лагерях, которые находились под контролем «Азова»* и «Айдара»*. Об этом он рассказал ТАСС.

По утверждению военного, туда отправляли ребят в возрасте от семи до 15 лет. Одним из занятий была стрельба по манекенам. Упражнение называли «убей своего русского».

«Основными занятиями детей и подростков с 7 до 15 лет внутри лагерей было учиться воевать и убивать русских. Там ставили манекены и подростки в них стреляли. Это называлось «убей своего русского», — сказал Чех.

По словам Чеха, родители заранее знали, чем дети будут заниматься, и сознательно отправляли их туда. Он также сослался на бывших сослуживцев из ДНР, которые утверждают, что подобные лагеря продолжают работать на Украине.

Сам Чех родился в Чехии в 1973 году. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе, а сейчас служит в группировке войск «Север». В Чехии его заочно приговорили к 21 году заключения по обвинению в терроризме.

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