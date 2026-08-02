Бывший депутат британского парламента Джек Лопрести завершил политическую карьеру и присоединился к украинскому подразделению «Азов»*. Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

Лопрести ранее занимал должность заместителя главы Консервативной партии Великобритании. В 2025 году он бросил политическую деятельность.

После вступления в подразделение бывший парламентарий заявил, что считает «Азов»* символом устойчивости и бескомпромиссности.

Ранее стало известно, что командование ВСУ применяет бойцов из батальонов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов. Такие подразделения действуют в районе Гуляйполя.

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