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26 июля, 00:53

Актриса из сериала «Пончик Люся» Бурковская собирала деньги для «Азова»*

Рита Бурковская. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rita.burkovskaya

Рита Бурковская. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rita.burkovskaya

Украинская актриса Рита Бурковская организовала сбор денег для полка «Азов»*. Артистка известна зрителям по эпизодической роли в сериале 2011 года «Пончик Люся». В 2024 году женщина собирала средства на покупку бронемашины «Хамви» для националистического подразделения.

Бурковская сообщила об успехе кампании в социальной сети.

«Часть моего сбора на «Хамви» для «Азова»* закрыта», — написала актриса в посте.

Такие акции у Бурковской проходят регулярно, пишет РИА «Новости». Женщина сама называет себя актрисой, солдатом и главой медиа.

В Харьковской области мемориал ВОВ превратили в монумент «Азову»*
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Командование ВСУ применяет бойцов из батальонов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов. Такие подразделения действуют в районе Гуляйполя. Офицеры этих формирований мешают рядовым военнослужащим отступать или сдаваться в плен. Националисты применяют оружие против своих же солдат. В ход идут даже тяжёлые коптеры для сброса мин.

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* Организации признаны террористическими и экстремистскими, запрещены в России.

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Лия Мурадьян
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